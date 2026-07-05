Il rivale di Piccoli nella lista della Lazio è proprio uno storico obiettivo viola

E' alla ricerca di un centravanti la Lazio e per soddisfare la sua esigenza ha messo nel mirino anche Roberto Piccoli. L'attaccante viola però non è l'unico perché sul taccuino c'è anche un altro nome secondo Tmw ed è quello di Andrea Pinamonti, da diverse stagioni al Sassuolo.

Il vantaggio di Piccoli

Proprio quel Pinamonti che alla Fiorentina è storicamente accostato, magari più nell'ottica di fare da vice Kean. Per la Lazio però arrivare al centravanti viola potrebbe essere più semplice perché la Fiorentina accetterebbe di darlo in prestito, a determinate condizioni. Per Pinamonti invece il Sassuolo vorrebbe sui 15 milioni di euro.