Il ritorno in auge di Pinamonti. Le patate bollenti che deve affrontare la Fiorentina e la blindatura di due centrocampisti
Il diesse della Fiorentina, Fabio Paratici, insieme a Roberto Goretti, dovrà avere a che fare con non poche patate bollenti nel corso di questa estate, iniziando da Moise Kean.
Sul centravanti, il club viola cercherà di capire se c’è voglia ancora di continuare o se è meglio separarsi, ricordando che dall'1 al 15 luglio sarà in vigore la clausola rescissoria da 62 milioni di euro.
Obiettivo per l'attacco
Intanto, si legge stamani su Tuttosport, con l’arrivo di Fabio Grosso a Firenze potrebbe diventare un obiettivo concreto per l’attacco Andrea Pinamonti, in scadenza col Sassuolo nel 2027 e già da anni nelle mire viola (un sempreverde).
Due centrocampisti da blindare
Inoltre c'è l’intenzione di blindare alcuni elementi già in organico quali Nicolò Fagioli e Cher Ndour sui quali edificare la nuova squadra.