Il talento che ha portato la Fiorentina ad incrociarsi con il Barcellona
La Fiorentina non perde di vista i giovani talenti esteri, oltre a continuare a 'farseli' in casa.
Sulle tracce di Bisiwu
E così ecco che, secondo quanto riportato da La Nazione, il club viola è sulle tracce di Jesse Bisiwu (classe 2008), promettente attaccante esterno di piede destro (gioca a sinistra a piede invertito) del Club NXT, accademia giovanile della società belga del Club Brugge.
Due milioni dal Barça
Su di lui aveva chiesto informazioni anche il Barcellona aveva chiesto informazioni, arrivando ad offrire due milioni di euro. Una situazione questa su Bisiwu, tutta da monitorare.
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