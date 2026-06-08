Sul taccuino di Paratici c'è il nome di Kante. Un'occasione che si presenta anche in Germania

Reduce dalla sua esperienza in Inghilterra, il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, ha messo sul taccuino il nome di Mohamadou Kante, mediano del 2005 del West Ham. Lo si legge stamani su La Nazione.

Doppio passaporto

Doppio passaporto francese e senegalese, Kante ha collezionato quest'anno qualche presenza in Premier, impressionando per fisico e personalità. Resta sempre in piedi l'interessamento per Fabio Miretti.

Occasione in Germania

All'estero, piace Lovro Majer, centrocampista croato classe 1998 del Wolfsburg che non resterà in Germania dopo la retrocessione del club della Bassa Sassonia, oltre ad avere il contratto in scadenza nel 2028.