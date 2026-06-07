Pedullà: "Kean, la clausola è eccessiva. La Fiorentina avrà un mercato difficile da fare"

Alfredo Pedullà, sul proprio canale YouTube, ha commentato alcune situazioni relative al calciomercato italiano. In casa Fiorentina, la priorità è sul caso Kean.

Il commento di Pedullà

“La situazione di Kean è abbastanza delicata: la clausola è eccessiva, non tanto per il valore del calciatore, anche se 62 milioni per Kean non li spenderei, ma perché devi andare a fare una selezione rispetto alle cose che avevi programmato, tagliando ingaggi e facendo cassa. La Fiorentina avrà un mercato difficile da fare e non credo che arriveranno quei soldi per Kean, ma se arrivasse qualcuno anche con 40 milioni, accetterebbero. Ma al momento, non si è fatto sentire nessuno. Sono già saldi di fine giugno”.