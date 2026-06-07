In America per parlare anche di Kean: Paratici pronto a mettere da parte la clausola. Sette giorni decisivi per il futuro della Fiorentina

Uno dei temi principali del viaggio in America di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari sarà il futuro di Kean, su cui la Fiorentina dovrà decidere se puntare o meno e, in caso negativo, capire cosa offre il mercato. Secondo La Nazione, il Ds viola è pronto a passare anche sopra la clausola da 62 milioni, valida solo nei primi 15 giorni di luglio, qualora arrivasse un'offerta interessante.

La spedizione scatterà domani e andrà avanti per una settimana: sarà quella che determinerà anche il futuro della Fiorentina perché, al netto dei singoli, la famiglia Commisso darà indicazioni e spazi di manovra a livello di budget. L'obiettivo centrato nel frattempo è stato quello dell'allenatore, con l'ufficialità di Fabio Grosso dietro l'angolo.