Si discute molto della possibile/probabile uscita di Moise Kean e di chi potrebbe soddisfare le richieste della Fiorentina. Su Tmw Luca Calamai ipotizza un suo passaggio al Como:

"Chiudo la parentesi dedicata ai bomber con Kean. Nessuno credo porterà alla Fiorentina i 62 milioni della clausola. Oggi Moise vale poco più della metà. Kean vorrebbe restare in Italia. Un’opzione interessante potrebbe essere il Como che ha un disperato bisogno di italiani di prima fascia.

Ma Fabregas è disposto ad accettare la sfida Kean? Non parlo del valore del calciatore ma del suo modo di vivere il calcio e le sue altre passioni. Se Fabregas riuscisse a inquadrare Kean sarebbe una grande vittoria per il Como che avrebbe il centravanti giusto per la Champions e per la nostra Nazionale che avrebbe il goleador di cui ha assoluto bisogno”.