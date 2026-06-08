Partita la missione statunitense della dirigenza: La presentazione dell'allenatore, i casi e la ricerca dell'extra budget di mercato

Alessandro Ferrari e Fabio Paratici hanno già cominciato la loro missione statunitense. I due dirigenti della Fiorentina si apprestano ad incontrare nell'altra parte dell'oceano, la proprietà viola in mano da qualche mese a Giuseppe e Catherine Commisso, rispettivamente figlio e moglie del defunto Rocco.

Un incontro questo che servirà a Paratici per conoscere di persona il presidente e sua madre, visto che ancora non è accaduto in questi mesi, e per avere il via libera sulle strategie di mercato.

Programma

Nei tre-quattro giorni del loro viaggio in America, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, Ferrari e Paratici “presenteranno” Grosso; accentreranno l’attenzione sui casi più significativi da affrontare e risolvere, da Kean a Gudmundsson passando per De Gea e Piccoli; chiederanno un extra-budget nella necessità di un intervento supplementare negli ultimi giorni di agosto; parleranno della struttura all’interno dell’organigramma con nuovi innesti previsti in varie aree, ad esempio dello scouting e della comunicazione; definiranno le modalità necessarie per scadenzare gli appuntamenti intanto in videochiamata con Commisso.

Chiusura del cerchio

Ci sarà spazio anche per una visita al Maryrest Cemetery&Mausoleum sempre in New Jersey dov’è sepolto Rocco Commisso: chiusura del cerchio non solo simbolica, di questo viaggio.