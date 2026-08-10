Operazione Pellegrino, il primo step si è concretizzato: il Parma chiude per il suo sostituto

Il nome caldo in orbita mercato, per la Fiorentina, è quello di Mateo Pellegrino: centravanti argentino classe 2001, è lui l'indiziato principale per sostituire Piccoli, che invece ha attirato l'interesse del Bologna. Intanto, il Parma inizia il percorso di separazione dal suo bomber.

Step 1: sostituzione

Lo riporta Gianluca Di Marzio: c'è l'accordo tra Parma e Tigre per David Romero, punta connazionale di Pellegrino, che si unirà ai ducali per una cifra vicina ai 9 milioni di euro. Si attende solo la firma sul contratto, col ragazzo che dovrebbe arrivare in Italia tra domani e mercoledì.

Step 2: cessione

In tutto questo, sempre secondo Di Marzio, il Parma continua a lavorare per cedere Pellegrino, ed è noto che la Fiorentina sia tra le pretendenti più attive per il suo acquisto. Un passaggio che però non s'ha da fare, se non uscirà Piccoli, che piace al Bologna: si continua a lavorare sulla formula e sulla cifra per il cartellino, ma l'interesse è concreto.