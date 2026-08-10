Corriere dello Sport-Stadio: Pellegrino, più Thorstvedt e un esterno...e fanno undici!

Una Fiorentina spalmata su due pagine quella che troviamo all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.

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In primo piano c'è: “Come cambia la Viola”. Sottotitolo: “ Rivoluzione totale: difesa tutta nuova e qualità in attacco”. Occhiello: “Il mercato di Paratici ha già portato 8 rinforzi e non è finita: ora il club vuole chiudere Pellegrino, Thorstvedt e un esterno”. In taglio basso: "Il no di Antognoni “Decisi 5 anni fa Commisso però non c’entra”.

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Qui leggiamo: “Fagioli in bilico ma cederlo può essere un errore”.