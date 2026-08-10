Solo la Premier può staccare Fagioli dalla Fiorentina a suon di milioni

Nel corso di questa estate alla Fiorentina sono arrivati due calciatori a centrocampo come Atta e Oulai potenzialmente e sta per arrivare anche Thorstvedt.

In un centrocampo così folto, il nome più importante che si fa in partenza è sempre quello di Fagioli. Ne parlano sia il Corriere dello Sport-Stadio che Tuttosport stamani.

Solo Premier

Per il primo quotidiano le “voci” indicano nei club della Premier League quelli interessati e gli unici in grado di soddisfare la richiesta della Fiorentina: trenta milioni, non di meno.

Due club interessati

Stessa solfa più o meno sul giornale torinese dove si legge che Fagioli non sembra incedibile e potrebbe essere sacrificato per fare cassa dinanzi a proposte intorno ai 30 milioni: occhio in tal senso alla Premier League, dove ci sarebbero un paio di club interessati che però non vengono specificati dalla fonte citata.