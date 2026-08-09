Fagioli tiene in apprensione il tifo viola: un talento da non disperdere ma trenta milioni metterebbero la Fiorentina spalle al muro

E' solo uno il nome che divide e, potenzialmente, attenua gli entusiasmi dell'ambiente ed è quello di Nicolò Fagioli: spesso protagonista tra le macerie della scorsa stagione e indubbiamente tra i più talentuosi della rosa, neo acquisti compresi. La sua permanenza però non è certa: questione di complementarietà con Oulai ma anche di esigenze economiche.

Club inglesi presenti ma… freddini

Rinunciare a Fagioli sarebbe un dispiacere un po' per tutti ma la Fiorentina deve anche fare i conti con il saldo del mercato, dove difficilmente i soldi arriveranno da Kean a questo punto. Sul centrocampista l'interesse dei club inglesi c'è ma fin qui è stato sempre molto ‘freddino’: un'offerta da 30 milioni metterebbe di fatto la Fiorentina nelle condizioni di ‘doverlo’ cedere. Di certo, un po' di apprensione tra i tifosi serpeggia, scrive La Nazione.