B. Ferrara: "Dobbiamo ringraziare Paratici, ma anche Commisso. Mi aspetto la cessione di Piccoli e non sono sicuro che Fagioli resti"

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato l'entusiasmo che si respira in casa Fiorentina: “Bello vedere tutto questo, bello vedere a Firenze un calciatore come Mastantuono che accarezza la fantasia. Sono quei giocatori talmente forti che funzionano ovunque li metti, e lo stesso vale per Atta di cui mi sono già innamorato. Gli acquisti fatti finora dimostrano il progetto che ha in mente Paratici: gente giovane, forte, di prospettiva, per il presente ma anche per il futuro”.

“Mi aspetto la cessione di Piccoli”

Poi ha aggiunto: “Dobbiamo ringraziare Paratici e anche il presidente Commisso, che ha deciso di premere il piede sull'acceleratore. Gli obiettivi sono fondamentali nello sport e la Fiorentina è una squadra che deve puntare in alto, specialmente dopo una stagione folle come la scorsa. Ricordiamoci da dove veniamo, ma senza paura di sognare. Ora mi aspetto che Piccoli vada via e che arrivi un altro esterno. Purtroppo non sono così sicuro che Fagioli rimanga”.