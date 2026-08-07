Fagioli sacrificato sull'altare del mercato? A determinate condizioni è tutt'altro che incedibile...

Su un elemento diversi media concordano tra loro: il futuro di Nicolò Fagioli ancora non è stato scritto in maniera definitiva. Scendendo più nello specifico, c'è la possibilità che il centrocampista prelevato dalla Juventus possa, a determinate condizioni, lasciare la Fiorentina quest'estate.

Occhio alla Premier

In uscita a centrocampo uno dei nomi più osservati è Nicolò Fagioli, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio. Resta un elemento importante del progetto viola, ma non è considerato incedibile: davanti a un'offerta significativa, intorno ai 30 milioni e soprattutto dalla Premier League, la Fiorentina potrebbe sedersi al tavolo.

Trenta milioni

Al quotidiano sportivo fa eco anche il Corriere Fiorentino che scrive: attenzione eventuali movimenti attorno a Fagioli. Perché la Fiorentina non avrebbe intenzione di cederlo, ma davanti a proposte importanti (diciamo dai 30 milioni in su) è pronta a sedersi a trattare.