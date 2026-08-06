Amatucci: "Mi sarebbe piaciuta la riconferma della Fiorentina. Incantato da Fagioli e quest'anno i viola..."

Questa sera la Fiorentina affronterà in amichevole il Deportivo A Coruna, al Viola Park. Nelle fila del club spagnolo ci sarà anche il centrocampista cresciuto nel settore giovanile gigliato, Lorenzo Amatucci.

"Sarà davvero emozionante - sono le parole dette da Amatucci a TMW - Mi sarebbe piaciuto essere confermato in viola, perché Firenze e la Fiorentina per me sono casa. Sono cresciuto lì, la mia famiglia e i miei amici vivono lì. È una piazza che che sento dentro. Però nel calcio non sempre le cose vanno come vorresti. Bisogna sapersi adattare e io non ho alcuno spirito di rivalsa. Sono felice del percorso che sto facendo e guardo avanti".

Il momento più emozionante

"Sicuramente l'esordio in Serie A contro l'Inter. È stata un'emozione enorme, sia per me sia per la mia famiglia. Ma porto dentro anche tutte le amicizie che ho costruito in quegli anni. Alla fine sono i rapporti umani che restano e, per certi versi, valgono anche più di tante vittorie sul campo".

Le prospettive della Fiorentina per la stagione

"Secondo me può fare molto bene. Ha fatto un mercato sorprendente, prendendo giocatori di livello. Credo che questo possa essere un anno importante per la Fiorentina. C'è un allenatore con idee chiare e tanta personalità come Fabio Grosso, e la rosa ha qualità. Un giocatore che mi ha sempre impressionato? Dico Nicolò Fagioli: non lo conosco personalmente, ma come calciatore mi ha sempre incantato".