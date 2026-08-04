B. Ferrara: "Finalmente vedo una Fiorentina in cerca della sua identità. Fagioli importante, ma non incedibile"

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato così a Radio Bruno Toscana: "Nelle amichevoli l'allenatore vede cose che noi non riusciamo. La Fiorentina è ancora in costruzione, ma mi permetto di dire che se investi così tanti soldi in difesa e a centrocampo non puoi non rinforzare l'attacco. Sono quindi sicuro che Paratici non si fermerà. Tornando alle amichevoli e in particolare a quella col Real Madrid, ciò che mi ha colpito è stata la reazione della squadra dopo un avvio difficoltoso, al netto delle assenze dei blancos. Nel secondo tempo ho visto una squadra con carattere, che sta cercando la sua identità di calcio".

“Fagioli non è incedibile”

Poi ha aggiunto: “Ci sono tanti dubbi da sciogliere ancora, su tutti quale sarà il centrocampo titolare. Vedremo mai Fagioli e Oulai insieme? L'italiano sta rinascendo e spero che resti perché è un calciatore importante, ma al tempo stesso se arrivasse un'offerta importante non credo sia incedibile. Non dimentichiamoci di Thorstvedt, il cui arrivo potrebbe essere molto utile. Insomma, siamo in fase di costruzione ma quello che ho visto finora mi è piaciuto”.