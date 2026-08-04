Ascari: "Mastantuono un colpo fuori dal normale, le richieste del Real Madrid una garanzia per la Fiorentina. E nel modulo di Grosso..."

Il procuratore Eugenio Ascari ha parlato a Radio Bruno Toscana dell'obiettivo della Fiorentina Franco Mastantuono: “E' un giocatore straordinario e dalle qualità indiscutibili, sarebbe un colpo fuori dal normale considerando che solo un anno fa il Real Madrid l'ha pagato tantissimo. Qualche difficoltà nella trattativa è normale considerando il valore del ragazzo e la concorrenza, ma i blancos spingono per l'accordo perché la Fiorentina garantirebbe un utilizzo del calciatore maggiore rispetto ad altri club. Quella utilizzata anche per Nico Paz è una formula sempre più utilizzata dai grandi club”.

“Paratici ha alzato lo status della Fiorentina”

Poi ha aggiunto: “L'arrivo di Paratici ha aumentato la credibilità della Fiorentina agli occhi dei club europei. Pensate all'acquisto di Atta, sul quale c'era l'interesse di società enormi sia italiane che straniere. Tornando a Mastantuono, il prestito secco non sarebbe un grande problema: ogni trattativa ha la sua storia, ci sta che il Real Madrid non voglia perdere il totale controllo sul calciatore. In un certo senso peraltro questo sarebbe una garanzia per la Fiorentina, perché significa che il ragazzo è veramente forte".

“La sua posizione ideale è dietro la punta”

Infine: “Se Grosso giocasse con il 4-3-3 Mastantuono farebbe l'esterno, anche se non ha i numeri di un Berardi a livello di gol e assist. Se invece si andasse sul 4-3-2-1, allora l'argentino giocherebbe nella sua posizione naturale che è quella di trequartista alle spalle della punta”.