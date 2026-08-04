Bucchioni: "Con Mastantuono la Fiorentina può cambiare passo. Kean da tenere a tutti i costi, Ndour può diventare giocatore di primo livello"

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni, che partendo dall'affare Franco Mastantuono, vicinissimo a passare alla Fiorentina dal Real Madrid, ha toccato poi altri temi caldi di casa viola.

“Sono contento per Mastantuono, giocatore di grandissimo livello che può far cambiare passo alla Fiorentina. Ha colpi, inventiva, e li ha già fatti vedere. Il Real Madrid lo ha pagato tantissimo e questo la dice lunga. Se vuole crescere nel calcio europeo, ha la possibilità di lanciarsi a Firenze, dove troverà una piazza straordinaria, anche se non gioca le coppe. Può diventare davvero una star, conoscendo l’amore che ha il popolo viola per certi calciatori. È un calciatore che se continuerà la crescita è paragonabile ai grandissimi”.

‘Se Mastantuono rimane un anno solo… chi se ne frega’

“Al primo anno ha pagato la giovane età e l’ambientamento al Real Madrid, ma è un giocatore che può diventare il Nico Paz della Fiorentina. Dove lo metto tatticamente? Ma chi se ne frega, lo mandi in campo e gli dici di seguire la sua inventiva, salta l’uomo con grande facilità, sarebbe un colpo straordinario. Ci sta un anno? Ma chi se ne frega. C’è bisogno di calciatori che facciano innamorare, che accendano la scintilla dei tifosi dopo un anno devastante”.

“Cos’è accaduto? La Fiorentina è stata affidata ad un uomo di calcio come Paratici che sta costruendo una squadra con criterio, e giustamente oggi c’è un clima di fiducia. Il diesse viola si sta muovendo con facilità sul mercato grazie ai rapporti maturati in tutti gli anni di carriera. Atta e Mastantuono dietro Kean? Una soluzione sicuramente. Il 4-3-3 è il riferimento per Grosso, ma al suo interno la fluidità è essenziale, non esistono più allenatori integralisti, il modulo può offrire varie soluzioni".

‘Ndour può diventare calciatore di primo livello’

“Kean va assolutamente tenuto e non ci sono offerte soddisfacenti, con la speranza che l’infortunio sia finito e sia centrato in campo… perché è un giocatore straordinario. Ndour è un calciatore molto interessante, che sta trovando spazio. Ha fisicità, tiro, sa stare in campo e Baldini che lo allena nell’Italia me ne ha parlato benissimo. Se farà l’ultimo step diventerà un calciatore di primo livello”.