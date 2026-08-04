La Fiorentina ha bruciato tutti per Mastantuono. L'argentino e i dialoghi con Grosso e Paratici

Franco Mastantuono si prepara all'imminente trasferimento in prestito alla Fiorentina: secondo quanto riporta Marca, il club viola Fiorentina è stato il primo a muoversi concretamente per il prelevarlo, avviando i contatti con il Real Madrid e anticipando la concorrenza delle altre società di Serie A, aspetto che ha fatto la differenza.

Dialogo con Paratici e Grosso

Oggi i due club hanno avuto un nuovo contatto dopo il sì del giocatore classe 2007 al progetto viola. Il talento argentino avrebbe parlato con l'allenatore gigliato Fabio Grosso e il diesse Fabio Paratici, convincendosi del ruolo centrale che il club toscano intende affidargli.

Da limare gli ultimi dettagli

A confermare l'imminenza dell'operazione ci sono anche gli ultimi segnali arrivati da Valdebebas: Mastantuono è rimasto fuori dall'amichevole contro la Fiorentina e, nelle ultime due giornate, si è allenato a parte in palestra mentre le parti definivano gli ultimi dettagli del prestito. Resta da trovare l'intesa sulla ripartizione dell'ingaggio, ultimo nodo da sciogliere prima della chiusura dell'affare, attesa nei prossimi giorni.