Mastantuono e un'uscita imminente. I rapporti consolidati con la Fiorentina e un'assenza tutt'altro che casuale

E' indubbio il fatto che quella portata avanti con il Real Madrid per Franco Mastantuono, sia la trattativa più importante intavolata dalla Fiorentina nel corso di questa estate.

Ed è un processo quello avviato poche settimane fa che sta dando i suoi frutti perché il club viola è più avanti rispetto a tutti per ottenere il prestito del talento argentino.

Imminente

Il Real vuole chiudere rapidamente la questione relativa al futuro del giocatore e la Serie A viene considerata il campionato ideale per completarne la crescita.La sua uscita, giunti a questo punto, è imminente.

Assenza tutt'altro che casuale

L'assenza di Mastantuono nell'amichevole proprio contro la Fiorentina di sabato scorso non è stata casuale, c'era la volontà di evitare qualsiasi rischio di infortunio con una serie di trattative in corso e il fatto che i gigliati abbiano già chiuso l'operazione Valdepeñas con i blancos ha facilitato senza dubbio i rapporti tra i due club.