Mastantuono fin dall'inizio? I diversi dubbi a centrocampo e una difesa completamente nuova

Una Fiorentina profondamente rinnovata. E' quella che è venuta fuori da questa campagna acquisti ed è quella che, probabilmente, giocherà all'esordio al Franchi venerdì prossimo in Coppa Italia.

E' chiaro che ci sono dei punti interrogativi che dovranno trovare risposta nel corso di questa settimana, ma proviamo ad immaginarci come la Fiorentina potrebbe giocare contro il Benevento, sulla base di quello che è successo finora in estate.

Difesa

Su De Gea in porta non ci sono dubbi, anche perché sarà lui il titolare indiscusso anche per questa stagione. I quattro dietro invece dovrebbero essere completamente nuovi: Jimenez a destra, Dragusin e Viery centrali, Valdepenas a sinistra.

Centrocampo

A centrocampo ci sono forse i dubbi maggiori. Oulai e Fagioli non hanno praticamente mai giocato assieme. Atta verrà schierato in linea mediana o farà da trequartista? Grosso può permettersi di tenere questo Ndour fuori? Possibile che possa venire fuori una combinaziona che vede Oulai a destra, Fagioli centrale e Ndour sul centrosinistra. L'alternativa è Atta sul centrodestra, Oulai o Fagioli centrale e Ndour sul centrosinistra.

Attacco

Davanti infine c'è grandissima attesa per Mastantuono, che non è detto però che possa partire subito dall'inizio. Però vedere l'argentino e Atta a supporto di Kean non è certamente un'ipotesi peregrina. Gudmundsson scalpita alle loro spalle ed è l'alternativa.