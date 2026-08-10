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Il nome cerchiato per il centrocampo. Chi gli fa spazio alla Fiorentina?

Marco Masoni /
Thorstvedt Genk
Thorstvedt ai tempi del Genk
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C'è un nome cerchiato da tempo per il nuovo centrocampo della Fiorentina ed è quello di Kristian Thorstvedt

La giusta quadra

Il giocatore sta aspetta soltanto che i viola e il Sassuolo trovino la giusta quadra per definire una volta per tutte questo affare, avendo già manifestato da tempo la sua voglia di trasferirsi a Firenze per ritrovare Fabio Grosso come allenatore. 

Chi gli fa spazio?

Prima però che questo avvenga, c'è bisogno che la Fiorentina crei spazio, cedendo qualcuno che è di troppo, magari anche trasformandolo in potenziale contropartita proprio in questo affare. Giovanni Fabbian resta il principale candidato alla partenza, ma non c'è solo lui in bilico. 

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