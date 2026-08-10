Il nome cerchiato per il centrocampo. Chi gli fa spazio alla Fiorentina?

C'è un nome cerchiato da tempo per il nuovo centrocampo della Fiorentina ed è quello di Kristian Thorstvedt.

La giusta quadra

Il giocatore sta aspetta soltanto che i viola e il Sassuolo trovino la giusta quadra per definire una volta per tutte questo affare, avendo già manifestato da tempo la sua voglia di trasferirsi a Firenze per ritrovare Fabio Grosso come allenatore.

Chi gli fa spazio?

Prima però che questo avvenga, c'è bisogno che la Fiorentina crei spazio, cedendo qualcuno che è di troppo, magari anche trasformandolo in potenziale contropartita proprio in questo affare. Giovanni Fabbian resta il principale candidato alla partenza, ma non c'è solo lui in bilico.