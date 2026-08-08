Gattuso rivuole Fabbian dopo averlo anche convocato in Nazionale Paratici dà l'ok: alla Fiorentina va bene il prestito

L'attenzione di Gattuso per la Lazio è orientata sui due centrocampisti un po' in esubero della rosa viola, Brescianini e Fabbian. Se però sul primo la Fiorentina ha ancora qualche titubanza sul lasciarlo andare, molte più aperture ci sono per Fabbian che il tecnico aveva anche convocato in Nazionale durante la sua breve permanenza, senza però utilizzarlo.

Paratici dà il via libera

Fabbian non è centrale nel progetto viola e questo si è capito bene durante tutta l'estate. La Fiorentina però l'ha pagato 13,5 milioni per il riscatto a giugno e non può certo svenderlo: l'idea del prestito però non è vista di mal occhio e su queste basi la Lazio potrebbe accettare un'opzione o un obbligo condizionato per il riscatto tra un anno, secondo La Gazzetta dello Sport.