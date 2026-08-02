Brescianini o Fabbian per Gattuso? Il tecnico della Lazio ha già espresso la sua preferenza
Sull'esigenza di sfoltire il reparto di centrocampo della Fiorentina può dare una mano Rino Gattuso, tecnico della Lazio, che si porterebbe a casa volentieri uno dei due nuovo arrivi di gennaio: sia Fabbian che Brescianini infatti sono un po' ai margini e Paratici nel reparto ha già speso molto, al di là dei loro riscatti.
Pochi soldi nella Capitale
Il problema è che la Lazio di soldi da spendere ne ha pochi e dovrà chiudere il mercato in parità: per questo si attende che la Fiorentina conceda una formula vantaggiosa, presumibilmente in prestito. Secondo Il Messaggero però, il tecnico dei laziali una preferenza tra i due l'ha espressa ed è per Brescianini, apprezzato per la capacità di inserimento e la fisicità. La società viola sa che rientrare dei 15 milioni quasi spesi per riscattarlo sarà quasi impossibile.