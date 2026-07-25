Dal Bologna alla Fiorentina, Fabbian potrebbe già partire. E se lo riprendesse Italiano?

Il centrocampista Giovanni Fabbian è arrivato alla Fiorentina nel mercato invernale, come colpo in più per puntare alla salvezza. L'obiettivo è stato raggiunto, così è scattato l'obbligo di riscatto dal Bologna per circa 15 milioni di euro.

Fabbian, già in partenza?

Nei sei mesi in viola, il centrocampista non è riuscito ad affermarsi e potrebbe essere oggetto di mercato. E al classe 2003 potrebbe pensare un allenatore che lo conosce bene, che lo ha avuto proprio in rossoblù.

Occhio a Italiano

Secondo quanto riportato da Serkan Morova, il Besiktas ha chiesto informazioni per Giovanni Fabbian e starebbe cercando di capire la fattibilità dell'operazione. Il ragazzo ritroverebbe come tecnico l'ex Fiorentina Vincenzo Italiano.