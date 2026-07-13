Fabbian: "Contentissimi di ripartire, vogliamo fare una grande stagione. Il mister ci ha fatto una bella impressione"

Giovanni Fabbian, dal ritiro al Viola Park, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina.

Sull'inizio del ritiro

“Siamo molto contenti di esserci ritrovati, le sensazioni sono positive, vogliamo fare una grande stagione e siamo felici di riprendere col lavoro continuando con ciò che sappiamo fare. Il mister si è presentato e ci ha fatto una bella impressione, cercheremo di seguirlo al massimo e di fare ciò che ci chiederà”.

Sui tifosi

“L'appoggio dei tifosi è sempre importantissimo: anche oggi hanno dimostrato che per noi ci sono sempre, vogliamo fare una grande stagione anche per loro”.