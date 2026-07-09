Nicoletti: "Paratici rientrerà delle spese cedendo Dodô, Fabbian e vari esuberi. Fiorentina deve tornare tra le prime sette"

L'intermediario di mercato e manager Costantino Nicoletti ha parlato a Lady Radio, commentando a 360 gradi la situazione di casa Fiorentina, dall'operato di Paratici sul mercato a tanti altri argomenti.

‘La Fiorentina deve resettare una stagione da dimenticare’

“C’è una logica perfetta nel modus operandi di Fabio Paratici, mi aspettavo questo avvio di mercato della Fiorentina. Il direttore sportivo viola ha inserito volti nuovi, per dare entusiasmo nuovi stimoli a chi rimarrà, e anche a chi dovrà andar via. Sta portando un metodo per portare i calciatori nel giusto contesto e farli rendere al massimo”.

“A Grosso chiederei chi si possa recuperare dei calciatori attualmente in rosa e possa essere ancora utile alla causa viola. Arriveranno non meno di 10-12 giocatori alla Fiorentina, c’è da resettare una stagione da dimenticare. Dragusin si vuole rilanciare, Viery farsi conoscere al mondo, Atta vuole fare il salto di qualità, è un gran bel colpo. Arrivano giocatori giovani, che ringiovaniscono la squadra”.

‘Paratici è ambizioso, c’è da alzare l'asticella'

“Le cifre alte? Oggi la quotazione dei giocatori si è alzata troppo, con 10-12 compri pochissimo. Paratici sarà che ha un margine d’errore molto basso, e la concorrenza si sta attrezzando. Perché la Fiorentina possa essere competitiva l’anno prossimo, e Paratici è ambizioso, c’è da alzare l’asticella e tornare tra le prime 6-7 del campionato. Usciranno tanti esuberi, e i soldi spesi verranno recuperati… senza scaricare Kean, De Gea o Fagioli. Partirà Dodô, sì, a 10-12 milioni. Fabbian partirà, Brescianini invece è un calciatore in cui la Fiorentina crede. Oggi comunque non esistono incedibili”.