Nicoletti: "Paratici non è un supereroe ma arriveranno più di dieci giocatori. Beltran? Per cederlo occorre attendere perché..."

A Lady Radio ha parlato l'intermediario di mercato Costantino Nicoletti, che ha spaziato su varie tematiche di casa Fiorentina, tra attualità e futuro, col mercato in primo piano ma non solo.

‘Paratici sta integrando l’organico viola con figure di spessore'

“So già che la Fiorentina dovrà puntare delle seconde linee, ma dovranno esserlo di un certo tipo di club, ossia squadre di spessore. Paratici è un super dirigente, ma non un supereroe. Sta integrando l’organico viola con profili di un certo spessore, che provengono dalla Premier e dalla Liga, ma anche fiorentini, come Orlandini. Sta lavorando per migliorare la Fiorentina ed il livello del calcio italiano. Vedrei bene alla Fiorentina uno come Zirkzee del Manchester United, giocatore che deve rilanciarsi”.

‘Beltran? Ha un ingaggio pesante e…’

“Vedremo il lavoro dello scouting, ben venga il Kvaratskhelia di turno da un campionato sconosciuto. In 7 anni non è arrivato un giocatore dallo scouting viola. Almeno 10-12 calciatori nuovi dovranno arrivare, sugli esterni c’è da lavorare tanto. Beltran? Ha un ingaggio importante, si dovrà aspettare la fine del mercato per riuscire a convincere chi può essere interessato, in modo da risparmiare ulteriori mensilità”.