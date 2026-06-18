Nicoletti: "Paratici ha detto che c'è da rifare tutto. Ferrari sbaglia a rispondere ad Antognoni tramite stampa"

A Lady Radio ha parlato l'intermediario di mercato Costantino Nicoletti che ha commentato la conferenza stampa odierna di Paratici e Ferrari, direttore sportivo e generale della Fiorentina.

‘Paratici? Parole che lasciano soddisfatti, perché…'

“Le parole di Paratici mi lasciano particolarmente soddisfatto. Ha detto tre cose fondamentali. La società ha delle criticità e lui l’ha dichiarato pubblicamente, sono stati fatti anni di danni, che la società è tossica, che c’è da rifare tutto. Il suo obiettivo sarà inserire tantissime persone, e come ha fatto notare Paratici i risultati negli ultimi anni sono stati deludenti. Il budget come ha detto, non esiste, è legato alla sostenibilità del club. Ha quindi parlato di riorganizzazione: serve un club forte per ottenere risultati”.

‘Rapporti con Antognoni deteriorati anche per colpa di Ferrari’

“Ferrari invece ha detto delle ovvietà, risposte scontate e ovvie. Ha sbagliato a replicare ad Antognoni per mezzo della stampa, non è il suo mestiere, i rapporti sono deteriorati anche per colpa del suo lavoro. In questa gestione non c’è mai stato stile in 7 anni. La cessione? Ovvio che debbano smentire…”.