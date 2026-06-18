Ferrari: "Vogliamo festeggiare al meglio il Centenario della Fiorentina. Grosso, idee chiare e una carica pazzesca"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a Sky Sport a seguito della conferenza stampa odierna, esprimendosi su vari argomenti in vista del Centenario viola ma non solo.

‘Vogliamo festeggiare al meglio il Centenario della Fiorentina’

"Il viaggio negli Stati Uniti è stato un viaggio molto utile, un'esperienza che si ripeterà quando i Commisso non saranno qui e avremo bisogno di parlarci. Paratici avuto modo di conoscere Catherine e Giuseppe che ci hanno accolti con i modi del papà, in maniera incredibile. Siamo tornati carichi, anche di responsabilità. C'è voglia di festeggiare al meglio il Centenario, c'è voglia di fare un bel lavoro e ci hanno messo in condizioni di farlo. Ora sta a noi far funzionare tutto al meglio".

‘L’anno passato ci insegna che senza unità è difficile ottenere risultati'

"La stagione passata ci ha insegnato che bisogna analizzare sempre tutto con la massima attenzione, e a volte limitarsi nel sognare ed essere più concreti. Che senza unità viene difficile raggiungere risultati. Dalla seconda parte in poi ci ha fatto anche capire che il gruppo unito con il lavoro intenso poi alla fine paga. L'impatto con Grosso lui è stato positivo, ci siamo già visti e abbiamo chiacchierato un po'. Ha idee molto chiare e tutta una serie di qualità che può raccontare bene Paratici. Ha una carica pazzesca, anche noi lo aspettiamo e lavoreremo insieme per bene".