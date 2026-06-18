Ferrari: "Ci saranno cambiamenti, la Fiorentina deve diventare internazionale. Mediacom resta sponsor ma..."

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato di quello che sta avvenendo e avverrà all'interno della società: “Ci saranno dei cambiamenti che riguarderanno non solo la parte sportiva. Abbiamo bisogno di far crescere la Fiorentina anche nel panorama internazionale".

“L’autocritica l’abbiamo fatta praticamente tutti i giorni, un momento costante, comune. Dobbiamo trovare spunti e soluzioni per non ripetere certe situazioni. Siamo convinti di avere le persone giuste per ripartire al meglio”.

Sullo stadio ha ribadito: “A prescindere dall’iter che bisognerà seguire, noi siamo interessati ad andare avanti, questa è la nostra volontà”.

Sullo sponsor: “Mediacom è lo sponsor della Fiorentina e rimane tale. Stiamo cercando di essere attraenti a livello internazionale e verrà presa in considerazione la possibilità di avere un altro sponsor sulla maglia qualora si presentasse l'occasione, anche per alleggerire il peso alla famiglia Commisso da questo punto di vista, o anche per reindirizzare la sponsorizzazione su altri fronti”.