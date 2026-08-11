Il grande colpo al quale la Fiorentina lavora sottotraccia. Identiikit di un sogno di Ferragosto

Se per il centravanti e per un centrocampista, i nomi ci sono e da tempo (Pellegrino e Thorstvedt per la cronaca), non altrettanto si può dire sull'attaccante esterno che manca ancora alla Fiorentina.

Una caccia misteriosa

E' su questo colpo che il club viola sta provando a lavorare maggiormente sottotraccia. Dagli ambienti di mercato, si legge su La Nazione, filtra soprattutto un identikit: un giocatore di caratura internazionale, da acquistare a titolo definitivo e sul quale effettuare un investimento importante.

Grandi club europei

Un profilo questo che potrebbe arrivare da uno dei grandi club europei che hanno giocatori rilevanti ma che non riescono a sfruttare per l'abbondanza in determinati ruoli. Grosso lo aspetta perché proprio sulle corsie offensive la rosa necessita ancora di essere completata.