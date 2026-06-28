Fiorentina all'assalto di Zeballos: l'accordo in scadenza può favorire i viola, offerta pronta

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e uno dei nomi più seguiti è quello di Exequiel Zeballos. L'esterno argentino del Boca Juniors, 24 anni, è considerato un profilo ideale per caratteristiche tecniche: rapido, abile nell'uno contro uno e capace di creare superiorità numerica sulla fascia destra. Sul giocatore, però, non c'è soltanto il club viola, visto che anche il Napoli sta monitorando con attenzione la situazione.

I dettagli

L'interesse nei confronti di Zeballos è alimentato soprattutto dalla sua situazione contrattuale. L'attaccante è in scadenza nel 2026 e le trattative per il rinnovo con il Boca Juniors sono attualmente ferme. Pur essendo presente una clausola rescissoria da 18 milioni di euro, dal 31 dicembre il giocatore potrebbe liberarsi a parametro zero, uno scenario che spinge la Fiorentina a cercare un accordo economico più vantaggioso con il club argentino.

Il costo prefissato

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport L'obiettivo della dirigenza viola è quello di non superare i 10 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di Zeballos. Parallelamente, la società continua a valutare anche alternative per rinforzare le corsie offensive. Tra queste resta viva la pista che porta a Matteo Cancellieri della Lazio, esterno offensivo con contratto fino al 2027 e profilo ritenuto interessante per il progetto tecnico della Fiorentina.