Stallo per Thorstvedt, il Sassuolo chiede troppo: spunta l’ipotesi a costo zero per la Fiorentina
La Fiorentina resta in attesa di sviluppi sul fronte Kristian Thorstvedt, profilo seguito con attenzione per rinforzare il centrocampo. Il club viola è pronto a formulare un’offerta, ma non intende avvicinarsi alle richieste del Sassuolo, che valuta il cartellino del norvegese circa 15 milioni di euro.
L'ipotesi alternativa
Secondo La Nazione la situazione contrattuale del giocatore, in scadenza tra un anno, apre anche a scenari alternativi: non è escluso che Thorstvedt possa trovare un accordo con la Fiorentina già a partire da febbraio, arrivando successivamente a parametro zero. Uno scenario che spinge la dirigenza a valutare con attenzione tempi e strategie dell’operazione.
Un altro profilo per il centrocampo
Nel frattempo, il club viola continua a monitorare anche altre opportunità per la mediana. Tra i profili seguiti figura Mattia Liberali, giovane talento del Catanzaro pronto a mettersi in mostra all’Europeo Under 19 e già seguito da diversi club di Serie A. Il Milan, suo ex club, mantiene inoltre il 50% sulla futura rivendita.