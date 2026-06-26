Si cercano contropartite per arrivare a Thorstvedt? Due possibili pedine di scambio viola

Come scrive La Nazione, in queste ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra la Fiorentina e il Sassuolo per Kristian Thorstvedt, con i neroverdi che però non sono ancora convinti del tutto di lasciarlo andare.

La richiesta del Sassuolo

Il giocatore da tempo spinge per partire e per convincere il club emiliano servono minimo 15 milioni di euro. Una cifra che però potrebbe essere abbassata con l'inserimento di una contropartita.

Possibili contropartite

Un nome fatto ai neroverdi in queste ore è quello di Simon Sohm, che però proverà a ritagliarsi uno spazio nella nuova Fiorentina di Grosso. Altro nome che piace al Sassuolo è quello di Jacopo Fazzini, ma ha caratteristiche completamente diverse.