Gli altri del centrocampo: nuova chance per Sohm? Intanto un club francese torna alla carica per Richardson
Un lavoro enorme quello che attende Fabio Paratici. Come ribadito più volte, il direttore sportivo della Fiorentina non dovrà soltanto fare mercato in entrata ma anche e soprattutto in uscita, considerando i tanti calciatori in esubero tra cui quelli che rientreranno dal prestito e non fanno parte del progetto tecnico di Grosso.
Richardson e gli altri
Tra loro c'è indubbiamente Amir Richardson, per il quale si è fatto avanti il Nizza che già lo scorso gennaio manifestò il proprio interesse. Nei giorni scorsi si è poi registrato l'interesse del Besiktas per Mandragora, mentre tiene banco la questione Sohm. L'ex Parma - ricorda il Corriere dello Sport - è rientrato dal prestito al Bologna e ha ancora un contratto di quattro anni per la Fiorentina. L'opzione più papabile per lui è che si vada incontro a un altro prestito, a meno che Grosso non decida di dargli un ulteriore chance. Lo stesso discorso vale per Fazzini, per il quale c'è stato un timido interessamento da parte del Parma.