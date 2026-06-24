L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha detto la sua sull'attualità viola a Radio Bruno Toscana: “Paratici ha lavorato tanto all'estero, ha esperienza da vendere e il fatto che stia portando alla Fiorentina i suoi uomini mi dà fiducia. Credo sia giusto che all'interno della società ci siano figure che si conoscono, che sanno lavorare insieme, una cosa che è mancata negli ultimi anni. Da quando è arrivato Grosso sono il suo primo tifoso e spero che riesca a fare bene sulla panchina viola”.

Beltran

Su Beltran: “Egoisticamente avrei preferito tornasse in Argentina, però capisco le sue motivazioni e l'aspirazione di rimanere ancora un po' in Europa. Al tempo stesso però dovrebbe guardarsi allo specchio e capire se effettivamente è in grado di stare a certi livelli”.

Gli esterni e Sohm

Sul mercato: “Cancellieri è un buon profilo, secondo me a Firenze potrebbe starci, mentre le cifre per Kostic mi sembrano eccessive. Certo, qualora la Fiorentina riuscisse a trovare un compromesso potrebbe essere un'occasione di riscatto per lui. Per sostituire Dodo serve un giocatore forte, un bel prospetto, anche a costo di spendere un po'. Koleosho mi ha impressionato molto e vi dirò che anche Sohm secondo me andrebbe rivalutato, perché sono sicuro non sia il calciatore visto lo scorso anno”.