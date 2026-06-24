D'amico: "Vanoli ha fatto miracoli, meritava la conferma. Un nuovo Ds vuole un progetto suo. Grosso e Paratici infatti..."

Il procuratore di Paolo Vanoli Andrea D'Amico ha rilasciato un'intervista a Radio Verona. Fra i tanti temi toccati anche la sorpresa per la mancata conferma del suo assistito alla Fiorentina.

Un nuovo progetto

“Sinceramente sorpreso della mancata conferma di Vanoli - ha detto D'Amico - se la sarebbe meritata. Quando arriva un nuovo Ds però è normale che questo voglia costruire con un progetto suo. Paratici conosce Grosso fin dai tempi della Juve infatti".

Miracolo

D'Amico concludo con un giudizio completamente positivo sull'operato del suo assistito: “Vanoli ha fatto un miracolo e meritava di rimanere”.