Damiani: "Ben venga Koleosho, ma bisognerà dargli tempo. Chi trovi di meglio di Kean e De Gea a cifre ragionevoli?"

L'intermediario di mercato Oscar Damiani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Paratici è indubbiamente un dirigente di spessore ed esperienza, però serve anche un po' di benzina. Bisogna capire il budget che avrà a disposizione, ma a prescindere da questo credo che la Fiorentina debba puntare sui giovani. Koleosho, ad esempio, è un ragazzo con qualità interessanti, ma se lo prendi devi dargli fiducia e tempo di crescere”.

“Chi trovi meglio di Kean e De Gea?”

Poi ha aggiunto: “Comuzzo nella difesa a tre può fare bene e anche per lui vale un po' lo stesso discorso: bisogna crederci, in modo che possa fortificarsi imparando a non farsi condizionare dagli errori. De Gea? E' un portiere forte, secondo me trovare un sostituto a basso costo è difficile. Spero rimanga perché uno così alza il livello della squadra. Lo stesso ragionamento vale per Kean: può e deve migliorare sotto tanti punti di vista, ma chi trovi di meglio senza spendere troppo?".