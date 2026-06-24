Il Besiktas pronto a lanciare un'offerta per Mandragora. Ecco quanto chiede la società viola

Oltre alle possibili trattative in entrata, su tutte quella per Luca Koleosho, la Fiorentina è attiva anche sul fronte uscite. Tante le cessioni che il club viola si appresta a fare, anche di giocatori considerati incedibili fino a poco tempo fa.

Interesse dalla Turchia

Come è noto il Besiktas dell'ex tecnico viola Vincenzo Italiano ha messo sotto la lente d'ingrandimento Rolando Mandragora. Il centrocampista viola non sembra voglioso di lasciare Firenze, ma molto dipenderà dall'offerta dei turchi e dall'opera di convincimento del suo ex allenatore.

La viola fissa il prezzo

Secondo La Nazione la prima proposta dei turchi dovrebbe arrivare nelle prossime ore. La Fiorentina di fronte ad un'offerta di circa 10 milioni di euro potrebbe far partire il proprio centrocampista.