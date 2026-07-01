Grosso vuole Thorstvedt a tutti i costi, Paratici accelera. Si farà con la Fiorentina?

Prende forma la nuova Fiorentina. Proprio oggi il club viola ha ufficializzato il primo acquisto estivo, Viery. Ora viene il momento di intervenire in altri reparti, come il centrocampo. Dove Fabio Grosso ha un'esplicita richiesta: Kristian Thorstvedt.

Cresce l'ottimismo per Thorstvedt

Il norvegese -attualmente impegnato con la Nazionale ai Mondiali, dove affronterà il Brasile agli ottavi- è uno dei preferiti del tecnico viola; il matrimonio si era consolidato al Sassuolo, dove entrambi si sono trovati benissimo. Paratici accelera sotto esplicita richiesta dell'allenatore.

Si farà, ma non è così semplice (e veloce)

Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Modena, Thorstvedt alla Fiorentina si farà. Ma non sarà facile: è tutta una questione di tempo e di prezzo. Il Sassuolo può aprire alla cessione, ma non apre facilmente alle richieste viola ed è da sempre bottega cara. Paratici è al lavoro per accontentare Grosso quanto prima, dipenderà anche dalla fine dell'esperienza Mondiale del centrocampista.