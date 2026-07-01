Il punto sul mercato: Viery è viola. Cresce l’ottimismo per Thorstvedt, ma ci vorrà tempo. Attesa per Koleosho. In arrivo un altro 2010

Primo giorno di luglio, primi giorni di calciomercato. E per la Fiorentina è subito un periodo importante, perché le cose si sono fatte subito serie. Oggi è arrivata l'ufficialità del primo colpo: Viery è un nuovo calciatore viola. Contratto quinquennale per il brasiliano, che arriva dal Grêmio per 15 milioni di euro più bonus. Confermata la percentuale sulla futura rivendita.

Viery ufficialmente viola. Thorstvedt, c'è ottimismo ma…

C'è ottimismo per Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo ed esplicita richiesta di Fabio Grosso. Paratici sta tentando di accelerare per aggiudicarsi il norvegese, impegnato al Mondiale in Nazionale. Cresce la fiducia sulla chiusura della trattativa, anche se i neroverdi sono da sempre bottega cara e i tempi potrebbero essere piuttosto lunghi.

I tempi si allungano per Koleosho? Occhio agli incroci con la Lazio

Per quanto riguarda Luca Koleosho, invece, si tratta di attesa. Ma non c'è molto tempo. La Fiorentina sta aspettando una risposta dal Burnley, che sembra prendere tempo. Il club viola è disposto ad aspettare qualche altro giorno, poi la trattativa si chiuderà. Che sia in un senso (con l'acquisto) o nell'altro (con la fumata nera). Le alternative? Matteo Cancellieri resta un nome appetibile e non è l'unico che sembra piacere dalla Lazio. Interessa anche Nuno Tavares per la fascia sinistra in difesa. I biancocelesti, invece, puntano Fabbian e Piccoli - il secondo solo in prestito.

In arrivo un altro classe 2010

La Fiorentina è molto attiva anche sul fronte giovani. Dopo aver acquistato Fortune Egharevba dall'Hellas Verona, infatti, il club è in chiusura per un altro classe 2010. Finalmente è stato definito l'acquisto di Dennis Beldenti dall'Union Brescia per circa un milione di euro più bonus.