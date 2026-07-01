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UFFICIALE: Viery firma con la Fiorentina. Il comunicato e le prime foto in viola

Redazione /
Viery con la sciarpa della Fiorentina. (da ACF Fiorentina)
Viery con la sciarpa della Fiorentina. (da ACF Fiorentina)
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Da giorni la Fiorentina aveva chiuso per il suo acquisto, ora è tutto ufficiale. Viery Fernandes è un nuovo giocatore viola. Ieri è arrivato a Firenze e ha visitato il Viola Park, per poi svolgere le visite mediche. Oggi, invece, è arrivata la firma sul contratto.

Viery è della Fiorentina

Viery si unisce alla Fiorentina per 15 milioni di euro più bonus. Il contratto è quinquennale e durerà fino al 2031 per il centrale difensivo proveniente dal Gremio.

Il comunicato ufficiale

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Viery Fernandes Santos Lopes dal Gremio F.P.A. Il nuovo difensore viola, nato a Ubà (Brasile) il 2 gennaio 2025, nell’ ultima stagione con la maglia del Gremio ha collezionato 27 presenze segnando 2 gol.

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