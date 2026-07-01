Il curioso doppio retroscena su Viery: da bambino gli era vietato indossare il viola. E il suo nome...

La Nazione in edicola stamani svela due curiosi retroscena del passato di Viery, giovane difensore che oggi dovrebbe ufficialmente diventare di proprietà della Fiorentina.

Un nome particolare

Il calcio nella sua vita c'è fin dalla nascita e dalla scelta del suo nome. I suoi genitori lo volevano chiamare Christian Vieri, in onore del bomber italiano, con un passato anche alla Fiorentina. Poi, per renderlo più unico, hanno deciso di accorciarlo e aggiungere una “y”.

Il divieto di viola

C'è poi un altro dettagli che lo lega, anzi lo aveva slegato totalmente ai colori viola. Al Gremio dall'età di 10 anni, gli era vietato dalla società brasiliana di vestire maglie o accessori rosa, rossi o viola, tutti colori che ricordavano la maglia dei “nemici” dell'Internacional.