Viery arriva e Grosso valuta la coppia titolare. Un difensore verso la cessione in prestito
Nella giornata di oggi arriveranno le firme sul contratto per Viery, nuovo difensore della Fiorentina proveniente dal Gremio. Per lui i viola hanno concluso un’operazione importante, come dimostrato dall’investimento di 15 milioni più di due bonus.
La coppia titolare
E così, scrive Tuttosport, il centrale mancino classe 2005, di piede mancino è destinato a formare la coppia difensiva titolare della nuova Fiorentina di Grosso insieme a Pongracic.
Due cessioni
Come scrive il quotidiano, quasi certamente Pietro Comuzzo sarà ceduto in prestito dalla Fiorentina dopo un'annata (la scorsa) non propriamente positiva per lui. Ai saluti anche Kouadio, che andrà sempre in prestito all'Avellino.
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