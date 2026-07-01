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Viery arriva e Grosso valuta la coppia titolare. Un difensore verso la cessione in prestito

Redazione /
Pietro Comuzzo
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Nella giornata di oggi arriveranno le firme sul contratto per Viery, nuovo difensore della Fiorentina proveniente dal Gremio. Per lui i viola hanno concluso un’operazione importante, come dimostrato dall’investimento di 15 milioni più di due bonus

La coppia titolare

E così, scrive Tuttosport, il centrale mancino classe 2005, di piede mancino è destinato a formare la coppia difensiva titolare della nuova Fiorentina di Grosso insieme a Pongracic

Due cessioni

Come scrive il quotidiano, quasi certamente Pietro Comuzzo sarà ceduto in prestito dalla Fiorentina dopo un'annata (la scorsa) non propriamente positiva per lui. Ai saluti anche Kouadio, che andrà sempre in prestito all'Avellino

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