Il giornalista Benedetto Ferrara ha trattato a Radio Bruno Toscana gli ultimi temi di casa Fiorentina: “Per Viery era stata fatta giustamente una prima offerta più bassa, ma quando il Gremio ha chiesto di più Paratici non ha esitato ad alzare la posta e questo è positivo. L'acquisto è giusto, è un giovane che può solo crescere ma che secondo me è pronto per giocare in Serie A. Nel mercato girano sempre tanti nomi, ma il compito del ds è piazzare colpi a sorpresa quando nessuno se li aspetta”.

“Vorrei che la Fiorentina fosse un modello”

Poi ha aggiunto: “Intuisco la voglia di regalare ai tifosi una squadra competitiva, con un allenatore come Grosso che crede nel bel gioco e che possa dare soddisfazioni nell'anno del centenario. Sarebbe bello che la Fiorentina diventasse un modello virtuoso dal punto di vista tecnico ed economico”.

“Un'altra chance a Comuzzo”

Infine: “Sicuramente la difesa dovrà essere ancora ritoccata. Mi piacerebbe però ripartire da Comuzzo, perché è un ragazzo giovane e di talento che merita un'opportunità. Viery, invece, essendo mancino potrebbe prendere il posto di Ranieri”.