Moreno, rientro a scadenza? La Fiorentina punta a far cassa: i dettagli

Reduce dal prestito al Levante, Matias Moreno è di ritorno alla Fiorentina ma non sembra che possa rimanerci a lungo. Il difensore argentino classe 2003 ha giocato da titolare nella stagione appena conclusa in Liga, ma il Levante non spenderà l’alta cifra per riscattarlo.

La Fiorentina fissa il prezzo

Sul calciatore scuola Belgrano è vivo l’interesse dello Strasburgo, e la Fiorentina è pronta ad ascoltare offerte anche per una cessione a titolo definitivo del difensore centrale. Da capire per quale cifra la Fiorentina sia disposta a lasciar partire il giocatore; anche il Levante è interessato ad una permanenza di Moreno, ma non alle condizioni della Fiorentina, che difficilmente scenderà sotto ai 10 milioni di euro per il giocatore, pagato 5 milioni ormai due anni fa.

E il futuro…

La posizione del calciatore in viola è tuttavia molto solida, almeno sulla carta: contratto fino al 30 giugno 2029 per Moreno. La sensazione però è che le discussioni sul futuro del calciatore potrebbero essere risolte ancor prima del ritiro della Fiorentina, per il quale potrebbe essere convocato, ma soltanto in attesa di definire il futuro… altrove.