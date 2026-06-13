Il Sassuolo tenta Goretti ma la Fiorentina vorrebbe tenerselo. Da Moreno a Richardson: di lavoro ce n'è a Firenze

Non c'è solo il mercato dei calciatori ma anche quello dei dirigenti: il Sassuolo ha appena perso Carnevali, storico Direttore Generale, e sta cercando una figura al suo posto. Uno dei candidati preferiti è Roberto Goretti, che a Firenze funge da braccio destro di Paratici e che il Ds viola vorrebbe tenersi accanto. I neroversi tenteranno comunque per il dirigente umbro, scrive La Nazione.

Non pochi però gli ostacoli, tra cui ad esempio la volontà della Fiorentina di rinnovargli il contratto. E poi di lavoro ce n'è tanto a Firenze, anche solo nella gestione degli esuberi di rientro: Richardson e Moreno ad esempio, potrebbero finire in Ligue 1 e poi c'è Valentini, retrocesso con il Verona, che potrebbe tornare in Argentina. Insomma, il suo ruolo nella Fiorentina, Goretti ce l'ha già.