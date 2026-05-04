Goretti in Portogallo: ecco il vero obiettivo del viaggio del dirigente della Fiorentina

Nelle scorse ore, il dirigente dell'area tecnica della Fiorentina Roberto Goretti è stato avvistato in partenza per Oporto, città del Portogallo.

Ritorno di fiamma?

La notizia, lanciata da ViolaFun, aveva fatto inizialmente pensare a un ritorno di fiamma per la panchina con Farioli, neo campione di Portogallo con il suo Porto.

L'obiettivo

Il realtà, come svela Lady Radio, l'obiettivo di mercato del viaggio di Goretti in terra iberica è quello di visionare alcuni giovani giocatori che giocano nel campionato portoghese. Si inizia a muovere dunque il mercato della Fiorentina e si delinea meglio quello che è il ruolo di Goretti al fianco di Paratici.