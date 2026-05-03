Farioli, un interesse mai sopito: avvistato Goretti all'aeroporto di Oporto. Vacanza o lavoro?

Decisiva la vittoria per 1-0 contro l'Alverca, il Porto ieri si è laureato campione per la 31sima volta nella sua storia: lo ha fatto con un allenatore che, in passato, è stato vicino alla Fiorentina. E chissà per il futuro…

Goretti in missione

Sì, perché Farioli, nuovo campione di Portogallo, era presente nelle liste di papabili allenatori per la stagione in corso della Fiorentina, con la dirigenza che invece ha poi puntato su Pioli. Ebbene, forse per coincidenza, oggi è stato intravisto il direttore tecnico della Fiorentina Roberto Goretti all'aeroporto di Oporto, al gate che lo avrebbe riportato a Pisa.

Vacanza o lavoro?

Le tempistiche fanno pensare a un contatto tra le parti, magari proprio in occasione della vittoria del campionato dei Dragoes. Chissà che non ci sia anche Farioli, tra i papabili nomi per il futuro della Fiorentina.